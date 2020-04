La comunicazione è arrivata ieri come una doccia fredda per i 50 dipendenti e per i sindacati. H&M non riaprirà più in via Sparano a Bari. Dopo lo stop per l’emergenza coronavirus il negozio che ha sostituito 13 anni fa la storica Rinascente chiuderà i battenti. La conferma a Borderline24 da Barbara Neglia, segretaria della Filcams CGIL. “Bari non era stata inserita nel piano di chiusura comunicato pochi giorni fa dall’azienda – ci spiega – mentre ieri ci è arrivata la comunicazione di chiusura. Martedì avremo un vertice per affrontare la vertenza e salvaguardare i lavoratori”.

Il 22 aprile scorso si era svolto in modalità remoto, l’incontro in plenaria con l’azienda H&M per discutere il futuro occupazionale dei lavoratori operanti presso i 7 punti vendita per i quali era stata annunciata la chiusura: due a Milano, uno a Udine e poi a Grosseto, Gorizia, Vicenza, Bassano. Da ieri si è aggiunto anche Bari.

