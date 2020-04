“Se qualcuno pensa di approfittare della mia ordinanza per farsi il weekend nella casa a mare si sbaglia di grosso”. Il governatore pugliese Michele Emiliano, intervistato durante una diretta facebook sul circuito dei quotidiani online “Live”, ha spiegato la ratio dell’ordinanza che, dal 4 maggio, autorizza i proprietari di seconde case a spostarsi per effettuare la manutenzione delle proprietà.

“Non si può dormire nella seconda casa – avverte Emiliano – non si può andare in formazione da weekend, non si può restare a farsi il weekend. Se qualcuno pensa che la mia ordinanza sia la scusa per poter usare le seconde case si sbaglia e rischia di avere multe molto pesanti e commettere un reato”. Sulla riapertura dei cimiteri aggiunge: “Ci sono persone che hanno bisogno di andare al cimitero come fosse una esigenza fisica e non poteva essere ignorata questa esigenza”.

