«Al comune di Bari sono stati assegnati dal Governo circa 217 mila euro per realizzare ulteriori interventi di sanificazione, allo scopo di contenere il contagio da Coronavirus». Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S).

«Il contributo – continua – fa parte degli aiuti previsti dal decreto “Cura Italia” ed è stato definito in un decreto del Ministero dell’Interno, che ha ripartito le risorse attribuendole a comuni, Città Metropolitane e Province in base alla popolazione residente e al numero dei contagi. Questi fondi potranno essere impiegati in spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi del comune. Con queste risorse – prosegue la Ruggiero – aiutiamo economicamente gli enti locali a sostenere interventi di contenimento del contagio da Covid-19. A Comuni e Province pugliesi sono stati assegnati 2,5 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro ai primi e circa 182 mila euro alle seconde. Alla Città Metropolitana di Bari sono stati attribuiti circa 57 mila euro».

foto repertorio

