Il Cda di Acquedotto Pugliese ha approvato la proposta di Bilancio 2019 dalla quale emerge che il valore della produzione è salito a 563,5 milioni di euro (più 15,3 milioni rispetto al 2018); l’utile netto di esercizio è pari a 29,5 milioni (rispetto ai 22,5 milioni del 2018), e che gli investimenti sono stati pari a 160 milioni (in crescita rispetto ai 146,8 milioni del 2018).

«AQP si conferma punto di riferimento della comunità servita e si consolida motore a sostegno della crescita sociale ed economica del territorio, promuovendo modelli virtuosi di gestione ecosostenibile – ha commentato Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese. Tali risultati sono stati raggiunti nonostante una tariffa tra le più basse d’Europa e stabilita da un’Autorità terza e indipendente. A fare la differenza è, dunque, la qualità del lavoro svolto». «Un ringraziamento speciale – conclude il presidente – a tutte le persone di AQP, sono loro che fanno la differenza. Ringrazio, altresì, il nostro azionista e tutte le Istituzioni coinvolte per l’attenzione rivolta alla nostra realtà e alle nostre attività». Per volontà dell’azionista, l’utile d’esercizio viene utilizzato dall’azienda per il continuo miglioramento del sistema idrico e a sostegno degli investimenti. La restante parte verrà destinata dall’azionista secondo quanto deliberato nel corso dell’Assemblea dei soci.

