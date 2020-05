Dopo il ritrovamento di uno dei due pappagallini della specie Agapornis Rosecolleis, comunemente chiamati “inseparabili”, smarriti in via Abate Gimma nel rione Libertà, i proprietari lanciano un appello per ritrovare anche il secondo. “Erano scomparsi entrambi il 6 maggio – scrivono i proprietari – uno lo abbiamo trovato. Confido sempre nelle condivisioni, perché proprio grazie ad esse ho recuperato uno e inoltre confido nel buon senso della gente nel restituirmelo qualora si fosse rifugiato in casa di qualcuno, come è successo appunto per quello ritrovato. Potete contattarmi al numero 3493604087”.

