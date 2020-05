Altri 4 decessi e 11 nuovi contagi di coronavirus su 2.221 tamponi effettuati: sono i numeri dell’aggiornamento di oggi inseriti nel bollettino della Regione Puglia. I nuovi casi sono così distribuiti: 2 in provincia di Bari, 2 nel Brindisino, due in provincia di Foggia, tre nel Leccese, uno in provincia di Taranto e uno riguarda un residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Bari e 2 in provincia di Foggia, 460 le vittime complessivamente. I ricoveri calano ancora, sono 337; 1566 sono i pazienti che risultano guariti mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.614. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 83.713 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.348. Attualmente, i pugliesi contagiati dal Covid-19 sono 2.332.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.