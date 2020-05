L’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola rende noto che, grazie alla disponibilità di Unicredit, banca tesoriera del Comune, nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, i cittadini che ancora non abbiano ritirato il contributo alloggiativo potranno recarsi indifferentemente nelle filiali di via Giovanni XXIII 38, viale Magna Grecia 45 e via Buozzi 96 per la liquidazione di quanto spettante.

“Ringraziamo la direzione e il personale di Unicredit per questa decisione – commenta Lacoppola -, che consentirà ai beneficiari del contributo che non hanno rispettato il calendario individuato per il ritiro delle somme di recarsi nella giornata di domani in una delle tre filiali indicate. Purtroppo, nonostante si tratti di una misura di sostegno molto attesa, numerosi sono stati i ritardatari”.

Si ricorda che i cittadini beneficiari potranno riscuotere il contributo alloggiativo purché muniti di documento identità e codice fiscale.

