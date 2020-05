“Avete mai visto i fratini appena nati? Guardate che bello”. L’assessore Pietro Petruzzelli ha pubblicato le immagini registrati da alcuni volontari dal lungomare di Bari (video in basso), in cui si vedono i primi monti di vita di due piccoli fratini. Una specie di uccelli a rischio estinzione che ogni anno sceglie di deporre decine di uova sulla battigia del lungomare di San Giorgio al termine della migrazione durante i mesi più caldi fino all’estate.

“Grazie a chi ogni giorno si prende cura di questa parte di costa dove hanno nidificato i fratini e grazie a tutti i cittadini che hanno rispettato le transenne salvaguardando i nidi”. Nei giorni scorsi gli ambientalisti insieme all’assessore Pietro Petruzzelli e agli agenti della polizia locale del capoluogo pugliese hanno provveduto a recintare piccole aree con le transenne comunali.

La presenza del fratino è indice di una corretta conservazione della costa, infatti la FEE – Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha riconosciuto nella sua presenza uno dei parametri per l’attribuzione della bandiera blu. Lo scorso anno sulla spiaggia di ciottoli di Torre Quetta questa specie trovò un ambiente ideale per nidificare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.