“Noi abbiamo molte spiagge libere che dobbiamo presidiare con i Comuni nella stessa maniera dei lidi attrezzati, perché sono i Comuni che se ne occupano. Bari per esempio ha chilometri e chilometri di spiagge libere gestite dal Comune”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24 per commentare quello che sta avvenendo in Puglia nel primo giorno di riapertura di molte attività. I lidi pugliesi potranno ricominciare da lunedì 25 maggio secondo quanto stabilito dall’ordinanza regionale firmata ieri sera da Emiliano. “Sarà difficile gestire le spiagge pubbliche? Se penso a tre mesi tutto sembrava difficile, adesso mi sembra un miracolo essere arrivati a oggi”, ha aggiunto il governatore.

