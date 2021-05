I nuovi contagi in Puglia sono diminuiti del 31,7%. E’ quanto emerge dal report settimanale stilato dalla fondazione Gimbe, riguardanti in particolare, la settimana che va dal 19 al 25 maggio. Un altro parametro confortante riguardante la Regione è quello dei casi positivi per 100mila abitanti. Negli ultimi 14 giorni ( 12-25 maggio) si rileva un’incidenza di 140 casi positivi per 100.000 abitanti.

Positivi anche i dati che riguardano la soglia di saturazione dei posti letto in aerea medica, al 20% rispetto al 27% di una settimana fa. Buoni anche quelli riguardanti le terapie intensive, all’interno delle quali, la soglia di occupazione è scesa dal 21% al 16%. Si conferma dunque, per la Puglia, una vera e propria riduzione della circolazione del virus che potrebbe portare ben presto a varcare l’ambito traguardo della zona bianca (previsto, secondo le stime, intorno al 21 giugno).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione pugliese che ha effettuato il ciclo completo è pari al 17,8%. A questi vanno aggiunti i cittadini che hanno invece ricevuto solo la prima dose, ovvero un ulteriore 19,9%. In totale, il 37,7% dei pugliesi è coperto dai rischi relativi alle complicazioni Covid.

