Coriandoli, resti di cibo, lattine, buste di plastica e rifiuti di altro genere. È l’istantanea della centralissima piazza Cesare Battisti, a Bari, fotografata ieri da un cittadino subito dopo i festeggiamenti conseguenti alle sedute di laurea del giorno. L’utente ha postato poi le immagini su Facebook, esprimendo tutto il suo rammarico per le condizioni di sporcizia in cui verte la piazza a causa dell’inciviltà di alcuni.

“Ci sono coriandoli cinesi sparsi in tutte le strade limitrofe a piazza Battisti – scrive – Qui come potete notare i neo-laureati lasciano di tutto, pizza non consumata buttata sull’erba, tubi di coriandoli disseminati ovunque. E noi la chiamiamo civiltà questa roba lasciata da chi dovrebbe dare il buon esempio”.

Un malcostume che, in effetti, sarebbe tipico e ricorrente per questa piazza, situata nel pieno quartiere studentesco, tra l’Ateneo e le sedi di alcuni dei principali dipartimenti universitari della città. “Chiedo cosa aspetta Antonio Decaro ad affermare il valore del decoro urbano. Basterebbero due vigili e un libretto per le multe”, conclude l’utente.

(Foto: Facebook Attilio Simeone)

