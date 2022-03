Otto regioni passeranno da lunedì 14 marzo in zona bianca: Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia. Lo ha comunicato il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di Regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. In zona gialla restano Marche, Lazio, Calabria e Sardegna.

A fine mese, con la scadenza dello stato di emergenza, sarà archiviato anche il sistema dei colori.

