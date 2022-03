Dalla raccolta di aiuti umanitari alla spedizione. In questi giorni da Bari, come punto di riferimento regionale, è partito un’altro autobus con destinazione Leopoli (Ucraina) per fornire beni di prima necessità la popolazione sotto le bombe russe. Oltre al cibo, vestiti e pannolini, sui pacchi sono stati incollati alcuni disegni dei bimbi pugliesi, tutti con un messaggio contro la guerra (foto anteprima).

Sui social network i volontari di Incontra hanno raccontato la propria esperienza: “Impegno, sacrificio e amore sono i sentimenti che si respirano in questi giorni di lavoro, ma è meraviglioso vedere l’oceano di solidarietà che sta abbracciando la comunità Ucraina”.

A Bari la raccolta, avviata da parte dei connazionali ucraini, è iniziata lo scorso 27 febbraio. Si tratta in particolare di beni di prima necessità, tra cui medicinali, bende, ma anche viveri, da donare a bambini orfani, militari e famiglie.

“Tanti baresi stanno dando un grande aiuto – ha commentato una volontaria – è un popolo che sta dando una grande mano. Voglio dire a tutti quelli che ogni giorno ci sono vicini e ci aiutano: grazie. Non me l’aspettavo, è un popolo con grande cuore” – ha aggiunto raccontando come procede la raccolta. “Abbiamo abbastanza roba per donne e uomini, adesso servono medicine, farmaci e roba per bambini” – ha concluso.

