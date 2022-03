Bidoni sporchi e maleodoranti. Ecco in che condizioni versano molti cassonetti della città. La segnalazione è di un lettore di Borderline24 e riguarda alcuni contenitori in corso Alcide De Gasperi. “Ma è una situazione generalizzata – ci raccontano – ci chiediamo quando vengono lavati questi contenitori. Noi non abbiamo mai visto interventi in tal senso”. E con l’arrivo della bella stagione e del caldo la situazione potrebbe peggiorare.

