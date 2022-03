Ogni giorno una discarica in via delle Murge. Una situazione che va avanti da anni: la strada del Quartierino viene presa di mira dagli incivili dei rifiuti che ogni sera lasciano qualsiasi cosa accanto ai cassonetti, indisturbati. Da anni i residenti chiedono più controlli e in più occasioni sono state anche sistemate delle fototrappole per incastrare gli incivili.

