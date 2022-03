“Che persone straordinarie sono i bambini e le bambine”. E’ il commento del presidente della Regione, Michele Emiliano, dopo l’incontro tenutosi in mattinata nella Scuola per l’infanzia “Lascito Ranieri”.

“Sono stati capaci di emozionarmi e commuovermi – ha detto ancora Emiliano – cantando tutti insieme Fratelli d’Italia per ribadire il loro amore per l’Italia che, attraverso la Costituzione, ha costruito attorno a loro libertà, eguaglianza, pace, amicizia con tutti gli altri popoli della Terra. Grazie alle loro famiglie e alle loro maestre sono informati, maturi, consapevoli che solo la pace e la solidarietà tra i popoli possono assicurare loro un futuro bello da vivere. Hanno massimo cinque anni, ma sono tutti spigliati e preparatissimi, consapevoli di quello che succede nel mondo” – ha aggiunto ricordando l’importanza di confrontarsi con i più piccoli per conoscere il loro punto di vista, ma anche nel tentativo di rasserenarli.

“Le parole di questi meravigliosi cittadini sono tutte nettamente contro la guerra ed esprimono il desiderio forte di vivere in un mondo realmente accogliente e rispettoso del Creato – ha detto infine Emiliano – la vera lezione oggi l’ha ricevuta il Presidente della loro bellissima regione. Nulla è più importante di loro e di tutti i “piccoli” del Mondo” – ha concluso. Foto Facebook

