E’ morto per cause naturali nella sua casa di Madrid Fabrizio De Corato, 43 anni. Con i fratelli Sebastiano e Marco apparteneva all’ultima generazione della famiglia De Corato, proprietaria della nota cantina Rivera di Andria. Da anni “Bicio” – così come lo chiamavano gli amici – viveva all’estero: ultima tappa la capitale spagnola dove lavorava per una importante società finanziaria internazionale.

