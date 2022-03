Ricca di sali minerali e vitamine, oggi in tavola portiamo la barbabietola rossa, conosciuta anche con il nome di carota o rapa rossa. Si tratta, in particolare, di un tubero, il cui colore rosso scuro caratterizza nello specifico la pellicola esterna, ma anche foglie, radici e piccioli.

La barbabietola rossa è un ortaggio dalle molteplici proprietà sotto diversi aspetti. Particolarmente indicata nelle diete ipocaloriche poiché dal basso contenuto calorico, la carota rossa è ricca di ferro, potassio, calcio, fosforo e sodio, ma non solo. Oltre ai sali minerali, come già precisato, questo ortaggio è ricco di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B (in particolare B1, B2 e B3) e C. Inoltre, la radice contiene antociani e flavonoidi. Si tratta di nutrienti che non solo rendono la barbabietola rossa un vero e proprio depurativo e rinfrescante, questo anche grazie al potassio che aiuta a drenare i liquidi, ma anche digestiva e remineralizzante.

A rendere possibile questo soprattutto il calcio e il potassio che contribuiscono, tra le altre cose, a mantenere sane le ossa e i tessuti contribuendo alla naturale elasticità scheletrica. Infine, ma non perché meno importante, la barbabietola rossa, apporta notevoli benefici alla microcircolazione, al colon e contribuisce a supportare l’organismo nel caso in cui si soffra di anemia. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

CAROTE ROSSE TRIFOLATE E MANDORLE

Sgocciolate con cura carote rosse (circa 6) dal liquido di conservazione, successivamente tamponatele con un foglio di carta per far assorbire completamente il liquido. Tagliate le rape a spicchi. A parte, prendete una padella capiente, versate sul fondo un filo d’olio extra vergine di oliva e aggiungete almeno due spicchi di aglio sbucciati. Fate rosolare l’aglio a fiamma molto bassa e aggiungete poi le barbabietole insaporendole con sale, pepe e succo di limone (basterà almeno mezzo limone) e delle mandorle intere o tritate, se preferite. Lasciate cuocere per una decina minuti.

PASTA CON CREMA DI BARBABIETOLE E PISTACCHI

Portate ad ebollizione dell’acqua in una pentola capiente aggiungendo del sale. A parte, saltate in padella uno spicchio di aglio con i pistacchi (almeno una decina) e un filo di olio extravergine di oliva. A parte tagliate a pezzetti molto piccoli le carote rosse versandole poi in padella aggiungendo delle spezie come basilico e menta. Lasciate cuocere per almeno 5 minuti. Poi, aiutandovi con un mixer, frullate il composto sino a quando la crema sarà priva di grumi. Intanto, nell’acqua versate la pasta – consigliamo sia pennette rigate, sia linguine – una volta scolata versate la pasta e la crema di carote rosse in una padella e mescolate per bene aggiungendo granella di pistacchi, pepe nero e pecorino romano.

