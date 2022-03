OZ Film, per la serie TV “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, prodotta da BiBi Film tv srl e Rai Fiction, cerca comparse e figurazioni speciali (con residenza in Puglia):

E in particolare: uomini, 30/60, facce vissute, con segni particolari, altezze non inferiore a 180 cm e corporatura importante (taglia minima 52/54); uomo, esperienza come personal trainer, altezza minima 185/190 cm; uomini/donne, dall’aspetto elegante; donne, 30/45 anni, esperte runner e/o sub, capelli lunghi, scuri, altezza minima 170 cm; uomo, 30/50 anni, esperto sub (palombaro); uomini e donne, 18/50 anni, varie etnie; pescatori veri; cover band di musica italiana ed esperto prestigiatore.

È possibile inviare la propria candidatura alla mail figurazioni@ozfilm.it scrivendo nell’oggetto LOLITA 2_figurazioni. La mail deve contenere solo due foto, primo piano e figura intera, sfondo neutro, no occhiali da sole o foto di gruppo, scattate al momento dell’invio.

Sono inoltre obbligatori, per tutte le candidature, recapiti telefonici e informazioni precise su altezza, età e residenza (no domicilio, no appoggi). Per tutti coloro che non hanno la cittadinanza italiana, è richiesto il permesso di soggiorno – in caso di selezione.