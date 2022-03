Bari si avvicina al ritorno in Serie B, e il Comune sostiene la scalata verso i cadetti con un nuovo investimento per rifare il manto erboso dello Stadio San Nicola, comprensivo di sistema drenante, irrigazione e rootzone (distaccamento parziale delle radici).

L’amministrazione ha deciso di accelerare l’intervento sul campo di gioco, “in considerazione dell’approssimarsi della fine delle competizioni sportive da svolgersi in occasione del campionato di serie C e degli ulteriori eventi previsti nei mesi di giugno e agosto”.

Questa attività specialistiche agronomiche si vanno ad aggiungere ai 9 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla sostituzione dei 30 mila seggiolini. Il Comune quindi vuole preparare “l’astronave” di Renzo Piano, costruita per i Mondiali di calcio del 1990, nel migliore dei modi in caso di festa promozione.

Qualche dubbio può sorgere sulle tempistiche. A sole tre partite casalinghe dalla fine della stagione calcistica e dopo aver fatto giocare i ragazzi di mister Mignani per tutto il girone di ritorno su un terreno di gioco in precarie condizioni. Poco affine alle capacità tecniche dei galletti. Oltre al caldo torrido dell’estate, che potrebbe vanificare gli sforzi, in programma c’è il concerto di Vasco Rossi (22 maggio) con migliaia di persone sul prato.

