Si inizia ad intravedere un “barlume di speranza” per quanto riguarda il prezzo della benzina, a segnalarlo alcuni cittadini. Dopo la notizia del taglio di 25 centesimi a litro, in città, alcuni distributori, hanno iniziato già da oggi ad abbassare i prezzi.

In via Giulio Petroni, in particolare, si è scesi dagli oltre 2 euro al litro, a 1.799 per il Diesel e 1.793 per la Super. Una lieve battuta d’arresto della crescita dei prezzi che, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, aveva spaventato i cittadini. Negli scorsi giorni si erano infatti susseguite numerose potreste, soprattutto da parte degli autotrasportatori, ma non solo.

Nei prossimi giorni, anche gli altri distributori dovranno adeguarsi a quanto previsto dal decreto. Un provvedimento, che, di fatto, risolve solo temporaneamente il problema: lo sconto è infatti previsto fino al 30 aprile. Nella notte, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contenenti le norme che hanno permesso, già nella giornata di oggi, un dietrofront sui prezzi.

La riduzione sarà di 0,25 euro al litro delle imposte sui carburanti, bisognerà attendere domani però per poter trovare la benzina ai distributori con il prezzo ridotto. Il decreto ha introdotto anche un’esenzione di 200 euro per il 2022 sui buoni benzina che le aziende danno ai dipendenti.

Foto Flickr

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.