Grande festa in centro per la promozione matematica del Bari in serie B. Invaso da migliaia di tifosi corso Vittorio Emanuele che è stato chiuso al traffico da corso Cavour fino a via Cairoli. Caroselli in tutta la città. La polizia locale sta presidiando gli incroci per ridurre i disagi della viabilità.

