Il cantiere è stato allestito da qualche giorno, anche se per il momento non si sono visti operai. Si tratta della nuova area giochi sul lungomare IX maggio a San Girolamo, la prima considerando che in due chilometri i progettisti del nuovo “waterfront” non avevano previsto spazi per i più piccoli. L’intervento prevede in particolare la realizzazione di un nuovo marciapiede, aiuole, muretti di contenimento e una gradinata rivestita in pietra.

Previsti un impianto di irrigazione, la piantumazione di alberi, siepi e cespugli, l’installazione di una fontanina e di cestini portarifiuti, la realizzazione di un pavimento smorzacaduta e l’installazione di tre tipi di giostre per i bambini.

Come si può notare dal rendering non saranno semplici giostrine, ma anche piuttosto “articolate”. Con la speranza che non vengano distrutte dai vandali.