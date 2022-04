Non bastavano gli specchietti rotti, i calci contro le portiere. Si è arrivati persino a lanciare massi contro i vetri. Accade in corso Italia dove l’ennesima auto parcheggiata è stata vandalizzata. La foto è stata pubblicata sul gruppo Facebook del quartiere Libertà. Tra lo sdegno dei residenti che da mesi ormai richiedono più controlli in zona.

Sul degrado di corso Italia è stato organizzato anche un incontro in Comune, per cercare di trovare delle soluzioni. Soluzioni che però non hanno fermato gli atti di vandalismo e le proteste. L’8 aprile è previsto anche un corteo per le strade del quartiere organizzato dal Movimento Riprendiamoci il Futuro.

