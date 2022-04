In due strade del centro di Bari si stanno svolgendo i lavori del rifacimento del manto stradale: prima sul lungomare Nazario Sauro e in questi giorni anche corso Vittorio Emanuele fino a piazza Garibaldi, inclusa la viabilità attorno alla medesima piazza e a piazza Massari.

Le attività si svolgono soprattutto in orario notturno per evitare di congestionare la viabilità negli orari di punta. Al termine della posa del nuovo asfalto, si traccerà la segnaletica orizzontale.

Tornerà quindi la pista ciclabile light in corso Vittorio Emanuele, una pista leggera (realizzata anche sulla litoranea sotto il faro di San Cataldo o a Santo Spirito), senza l’obbligo di installare cordoli da 50 cm di gomma o calcestruzzo, con relativi bandi di gara, che allungano inevitabilmente i tempi di realizzazione.

“Le piogge degli ultimi giorni – riferisce l’assessore Giuseppe Galasso – hanno rallentato il rifacimento del manto stradale. Grazie al bel tempo saremo pronti per la segnaletica orizzontale, con alcune piccole modifiche”.

Nel dettaglio è confermata la disposizione della ciclabile di corso Vittorio Emanuele e nei pressi del palazzo comunale ci saranno più parcheggi per scooter e monopattini. Mentre le due colonnine per le ricariche delle automobili elettriche saranno spostate poco più lontano in piazza Massari. “Così evitiamo quella pericolosa chicane nel percorso ciclabile”, conclude Galasso.

Intanto il comune lancia altri due progetti per le ciclabili light: il sottovia Quintino Sella, e il lungomare Nazario Sauro e Araldo Di Crollalanza. Si vogliono favorire così i piccoli spostamenti cittadini (il 65% del totale) in modo alternativo all’uso dell’auto privata.

