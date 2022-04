Paura sull’autostrada A14 in direzione Pescara, nello specifico sul tratto di Andria (all’altezza dello svincolo per Canosa di Puglia). Un’autobus della compagnia Flixbus ha preso fuoco. E’ accaduto attorno alle 13.30.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stat il conducente che ha subito accostato il mezzo esortando i passeggeri, circa 20, a scendere. Nel giro di pochi minuti questi ultimi hanno abbandonato il mezzo scendendo sulla carreggiata. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico causando almeno un chilometro di coda. Sul posto sono al momento presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso. Ancora ignote le cause dell’incendio. L’autobus, al momento, risulta completamente distrutto. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero persone ferite.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.