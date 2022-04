Riapre per il secondo anno consecutivo il più grande campo di tulipani in Puglia, un campo dove vivere l’esperienza di raccogliere i propri fiori, fare foto e video indimenticabili e tornare a casa felici.

“Noi un campo di tulipani non lo abbiamo mai visto – dice Giuseppe Savino, contadino e ideatore insieme a suo fratello Michele del format “Tulipani di Puglia” – Eppure ora per il secondo anno abbiamo il dono di camminarci dentro. Quello che vedrete è stato pensato a giugno, piantato a novembre, coperto di paglia a fine dicembre, diradato a mano pianta per pianta a febbraio e innaffiato a marzo. Ci vogliono i sacrifici, diceva nostro padre Antonio, per fare le cose, a noi la parola sacrificio non spaventa perché sappiamo che ha dentro la parola Sacro e Facere. Rendere Sacro. Perché facciamo tutto questo? La risposta non è perché ma “Per Chi” e allora tutto cambia, la fatica diventa servizio al prossimo, le difficoltà diventano speranza, i dubbi, certezza che ne abbiamo bisogno. Allora tutto ha un senso”.

“Lo scorso anno le difficoltà sono state tante – continua Savino – la gelata, il lockdown ma nella difficoltà si è trovata la forza del dono. Con il progetto dei “Tulipani sospesi” 10.000 tulipani sono stati donati con il supporto di 600 donatori agli Ospedali italiani, alle RSA grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione dei clown dottori “Il Cuore Foggia” e dei ragazzi di Casa Sankara”.

Tante le novità di quest’anno, ai bordi del campo di tulipani è stato costruito un anfiteatro del grano da 150 posti. Chi verrà oltre a raccogliere i fiori, durante il week end, ascolterà musica d’autore grazie alla partnership, voluta dal presidente Saverio Russo e dal direttore Francesco Montaruli, con il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

Non solo musica ma anche poesia e teatro, ospite speciale sabato 16 Aprile il poeta paesologo Franco Arminio che presenterà il suo ultimo libro: “Studi sull’amore” e quale migliore contesto per parlare d’amore con sullo sfondo il fiore emblema dell’amore? A curare la parte teatrale/musicale sarà invece il team del Teatro della Polvere – AVL con Marcello Strinati che sta predisponendo un cartellone di tutto rispetto.

Il campo ospiterà anche un incontro internazionale del progetto Ruritage Horizon 2020. Università di Foggia, DARe e Vazapp porteranno le iniziative di rigenerazione rurale del territorio foggiano come modello esemplare a livello Europeo e globale. Persone provenienti da 9 Paesi (Inghilterra, Portogallo, Slovenia, Norvegia, Spagna, Romania, Isole Canarie, Grecia, Isole Faros) si ritroveranno nel campo per approfondire ilmodello di “Agricoltura delle Relazioni” portato avanti da Vazapp c/o Cascina Savino. La parte artistica del campo di Tulipani di Puglia di Cascina Savino rientra tra i progetti sostenuti da Ruritage e DARE per l’agricoltura delle relazioni.

Il campo sarà aperto tutti i giorni in orari programmati a partire dall’8 aprile fino al 25 Aprile, grande attesa per il week end di Pasqua e pasquetta, si accede solo su prenotazione

al link su eventbrite qui: https://tulipanidipuglia2022.eventbrite.it. Per ulteriori info si possono visitare le pagine Facebook e Instagram di Cascina Savino.

