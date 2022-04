Bari ospita uno degli spettacoli circensi più grandi d’Italia, con una lunga carovana da cento animali al seguito e 80 tra mezzi di trasporto e abitazioni mobili. C’è chi però si preoccupa per le condizioni in cui vivono, in cattività, nell’area privata in via Napoli e chiede controlli al Comune sul rispetto della normativa cites.

Si tratta di una lunga serie di criteri per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, anche sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare. In alcuni casi, negli ultimi giorni sono state pubblicate delle fotografie di un elefante a ridosso della strada, una specie apparentemente mansueta ma che è classificata tra quelle “pericolose” e necessita di una idoneità prefettizia.

E’ importante sottolineare che il circo con gli animali non è vietato in Italia e tanto meno non vi sono norme primarie che consentono agli enti locali di vietare l’impiego di animali negli spettacoli circensi. “Purtroppo questo è ancora uno spettacolo arcaico – raccontano gli attivisti della Lav Bari pronti a mobilitarsi -. Un po’ ci spiace che non si facciano controlli serrati sulle rispetto alle regole specifiche e la messa in pratica”.

Numerosi i commenti social critici. “Tenerli in gabbia, addestrarli a compiere azioni al di fuori della loro natura privandoli della loro libertà non vale un pasto e una lavata. Il circo è tradizione; è uso e costume; è spettacolo per grandi e piccini. E allora il circo si reinventasse, si emancipasse e si liberasse da questo tanfo che sa tanto di oppressione e prepotenza”.

Sul tema, nel 2020 il consigliere Livio Sisto (delegato alla tutela degli animali) chiese un’azione decisa per vietare gli eventi show almeno di 12 specie esotiche tra cui ippopotami, tigri e delfini. Da allora non c’è stato nessun ulteriore passo in avanti. Proprio a fine 2021, la stessa zona del capoluogo pugliese ospitò per la prima volta il circo senza animali, dove la magia è offerta dall’olografia, una particolare tecnica ottica che garantisce una riproduzione tridimensionale e l’illusione di una presenza reale.

