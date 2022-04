Nel capoluogo pugliese continua la festa promozione tra bandiere e striscioni a colorare gli spalti dello stadio San Nicola, gremito da oltre 22mila spettatori. Il match di serie C Bari-Avellino (1-0), con i biancorossi già matematicamente in B, è passato quindi in secondo piano.

Prima l’esultanza del “trenino” sotto la Nord a celebrare al 40′ una gran rete dalla distanza di Mattia Maita. Poi al triplice fischio finale, e la corsa sotto la curva dei tifosi, in un lungo abbraccio dopo il fallimento in D e la difficile risalita. Fotogallery in basso

