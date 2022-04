Invasioni di campo fino ad una aggressione ad un calciatore. E’ accaduto ieri sera a Foggia durante la partita col Catanzaro, posticipo la 36/a giornata del girone C di sere C, conclusasi 6-2 per gli ospiti.

Il match è stato interrotto per due volte a causa di invasioni di campo: in uno dei due episodio un tifoso ha aggredito l’attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello. Iemmello stava per calciare un rigore del possibile 6-1 ma un uomo è entrato in campo cercando di aggredirlo prima di essere fermato dagli steward. Il giocatore ha rinunciato a tirare il rigore ed è stato sostituito, ma anche in panchina ha rischiato di essere aggredito.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.