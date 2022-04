Il Bari torna al San Nicola da campione del girone C e ospita l’Avellino di Carmine Guatieri. Il match è teso e pieno di falli, tanto da sfiorare la rissa al termine dei minuti di recupero, che porta all’espulsione del tecnico ospite. Il Bari controlla quasi sempre il pallino dell’incontro ma sblocca il risultato solo al 40′ con una gran rete dalla distanza di Mattia Maita che festeggia con il famoso ‘trenino’. Ecco il racconto del match.

Ritorno da neopromossi al San Nicola, per il Bari di Michele Mignani. La 36esima giornata del girone C di Serie C, vede i biancorossi ospitare l’Avellino di Guatieri. La promozione già raggiunta la scorsa settimana, non ferma i galletti, alla ricerca come sempre del bottino pieno. Ennesima risposta positiva dei tifosi, che hanno invaso il San Nicola, registrati 22.376 spettatori (373 ospiti).

Primo squillo del Bari al minuto 8, Simeri insacca sulla punizione di Maiello, ma a gioco fermo per fallo in attacco, proprio del numero nove biancorosso. Galletti più propositivi nei primi 15′ di gioco, lasciano pochi spazi agli avversari e ripartono velocemente alla caccia del gol. Al 40′ il Bari sblocca la partita con un gran gol di Maita che lascia andare il destro da fuori area, imprendibile per Forte. Il numero 4 del Bari festeggia, sotto la curva, con il ‘trenino’ tanto caro ai tifosi biancorossi. Senza recupero termina la prima frazione di gioco.

Comincia la seconda frazione di gioco, con l’Avellino più propositivo e alla ricerca del gol del pari, la difesa dei biancorossi però è attenta e non si fa sorprendere dalle ripartenze dei campani. Brivido al 72′ per i biancorossi, sugli sviluppi di un corner, Plescia trova la deviazione di testa da pochi passi, ma Frattali ci mette la mano ed evita il gol con un grande intervento. Ancora Avellino al 79′, Plescia a tu per tu con Frattali, si fa ipnotizzare dal portiere biancorosso che chiude la saracinesca.

Al termine dei cinque minuti di recupero si sfiora la rissa. Entrambe le panchine invadono il terreno di gioco e l’arbitro è costretto a calmare le acque, non prima di aver espulso l’allenatore dei biancoverdi e un secondo elemento della panchina. Dopo questa brutta parentesi, si conclude la sfida con il Bari che vince per 1-0.

I biancorossi toccano quota 74 punti (tolti 4 punti a causa dell’estromissione del Catania). Prossimo impegno dei galletti, fissato per il 16 aprile, ultimo derby stagionale contro il Taranto. Calcio d’inizio previsto per le ore 17:30 allo stadio ‘Iacovone’.

