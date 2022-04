La messa in sicurezza del verde in città è un aspetto delicato che non deve essere trascurato. Nei centri urbani le piante ornamentali svolgono un ruolo importantissimo per la qualità della vita. E’ un aspetto che viene dato per scontato e comunque sottovalutato, mentre al contrario fa notizia quando qualche pianta si abbatte al suolo, per forti venti od altro, e peggio ancora quando ci scappa qualche vittima.

Proprio da qui parte il timore di un cittadino che mette in evidenza la pericolosità di un albero in Corso Alcide de Gasperi, circa 150 metri dopo il carcere. “Dobbiamo aspettare che il vento forte possa provocare qualche danno a cose o persone? Non sarebbe meglio fare in modo che tutto ciò non avvenga? Bisogna segnalarlo al comune?”. L’albero in questione, come si vede dalla foto, è a ridosso della strada e del palazzo.

Le amministrazioni pubbliche devono preoccuparsi di mettere in campo interventi per monitorare situazioni pericolose come queste. Bisogna applicare tecniche al fine di prevenire e garantire la sicurezza massima non solo all’uomo ma anche agli edifici.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.