“Ecco una delle tante perle di questa amministrazione”. Parla così in un video Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro, descrivendo “una mattonella di un marciapiede sprofondata da oltre un mese e mai riparata. Ma solo transennata”. Ci troviamo nel quartiere Libertà, in via Crisanzio tra via Manzoni e via Trevisani.

“Cosa ha fatto il Comune? – lamenta ancora Cipriani – i vigili urbani lo hanno transennato. Ma come è possibile non avere una squadra di manutenzione straordinaria? Da un mese con la recinzione ci sono gravi difficoltà per il passaggio dei pedoni, per non parlare dei problemi causati a disabili e anziani. Il tutto a pochi metri da una attività commerciale”.

“E’ possibile – continua Cipriani – che il sindaco, l’assessore e il presidente del primo municipio siano ciechi e sordi? Se fosse accaduto in via Sparano, in corso vittorio Emanuele o in piazza Ferrarese la buca sarebbe stata riparata?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.