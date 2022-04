Dopo l’incidente che ha visto coinvolta una bimba di sei anni sabato, il Comune è pronto a partire con la messa in sicurezza della pista di pattinaggio nella pineta di San Francesco. La pista è stata interdetta con nastri bianco rossi della polizia locale anche se un cancelletto è rimasto comunque aperto e diverse persone hanno usufruito dell’impianto ieri e oggi. “Interverremo il prima possibile – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – non solo sul pannello che è caduto ma verificheremo la tenuta di tutti i pannelli in legno”.

Fortunatamente la piccola ha riportato solo qualche graffio. “Ma se fosse stato un bambino più piccolo di 6 anni – ha detto la mamma – poteva finire anche peggio”. L’impianto è stato ristrutturato nel 2020.

