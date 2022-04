Domani, martedì 12 aprile alle ore 18:00, il sindaco di Bari, Antonio Decaro e il presidente Michele Emiliano saranno ospiti dell’associazione “Giovanni Falcone” presso la scuola Aristide Gabelli, plesso Falcone-Vacca in via delle Azalee n. 2, al quartiere Catino di Bari, per ricordare il giovane dirigente regionale Stefano Fumarulo, proprio nel giorno in cui cinque anni fa è venuto prematuramente a mancare.

In ricordo della sua persona e del suo impegno per contrastare le logiche mafiose e promuovere i diritti delle vittime, verrà inaugurato il murale realizzato dagli artisti Emanuela Bellisario e Dario Battista con il contributo degli studenti dell’IC Aristide Gabelli – Plessi Falcone e Vacca, omaggio dell’associazione “Giovanni Falcone” già promotrice del “Premio letterario Fumarulo” del 2021.

Nel corso dell'iniziativa, organizzata dall'associazione Giovanni Falcone, presieduta da Corrado Berardi, saranno ripercorse le attività promosse in questi anni dall'associazione in materia di legalità sul territorio.

