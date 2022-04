Il broker digitale eToro ha deciso di puntare sulla parità di genere e ha scelto di farlo attraverso la creazione del portafoglio Female Leadership. Diverse ricerche di mercato hanno dimostrato che in molti casi le aziende in cui le donne ricoprono ruoli dirigenziali hanno una marcia in più e riescono a performare meglio di altre società in cui tutta la classe dirigenziale è di sesso maschile. Tra gli studi che hanno evidenziato l’impatto positivo delle donne sulla redditività aziendale si possono citare la Global Survey condotta da Barbara Kotschwar, Marcus Noland e Tyler Moran nel 2016 e il rapporto che l’Organizzazione Mondiale del Lavoro ha pubblicato nel 2019.

Se valutate nel lungo periodo, le aziende con una buona percentuale di donne tra i lavoratori e soprattutto nella classe dirigenziale risultano avere una maggiore resilienza e ottenere dei risultati finanziari degni di nota. Sembra inoltre che la presenza di elementi di sesso femminile rappresenti un vantaggio nel momento in cui l’azienda dovesse avere bisogno di trovare nuovi finanziamenti: negli ultimi anni è stata individuata una tendenza da parte degli investitori a preferire le società che scelgono di puntare sulla parità di genere.

Il portafoglio Female Leadership di eToro

Il broker online eToro ha pensato di dare a tutti i suoi clienti l'opportunità di investire sulle aziende che puntano sulle donne. Per realizzare ciò, la società ha creato il portafoglio Female Leadership, all'interno del quale si trovano solo titoli che rispettano delle specifiche caratteristiche. Dopo aver capito come operare con eToro ci si può impegnare nello studio delle società che rientrano in questo portafoglio e degli elementi che vengono presi in esame per stabilire se un nuovo titolo possa essere introdotto o meno nel portafoglio stesso.

Il broker online eToro ha pensato di dare a tutti i suoi clienti l’opportunità di investire sulle aziende che puntano sulle donne. Per realizzare ciò, la società ha creato il portafoglio Female Leadership, all’interno del quale si trovano solo titoli che rispettano delle specifiche caratteristiche. Dopo aver capito come operare con eToro ci si può impegnare nello studio delle società che rientrano in questo portafoglio e degli elementi che vengono presi in esame per stabilire se un nuovo titolo possa essere introdotto o meno nel portafoglio stesso.

Al momento il portafoglio Female Leadership ospita in totale 35 titoli, tutte società quotate negli Stati Uniti e già disponibili tra gli assets di investimento presenti nel catalogo del broker online. Requisito fondamentale per poter essere inserita nel portafoglio è che l’azienda abbia nel consiglio di amministrazione o nella classe dirigenziale almeno il 40% donne. Oltre a questo requisito essenziale, vengono presi in esame altri elementi, ad esempio la diversità di genere tra i lavoratori, la liquidità della società, il consenso degli analisti e la capitalizzazione di mercato.

Tra le trentacinque aziende che al momento sono state incluse in questo particolare portafoglio di eToro ve ne sono alcune che gli investitori italiani conoscono molto bene: a titolo di esempio si possono citare Walt Disney, Gap, Uber e HP. Studiando la composizione attuale del portafoglio si nota che eToro ha deciso di puntare sul settore delle comunicazioni e su quello del consumo, introducendo ad esempio la Paramount Global, l’ecommerce Etsy e la società Lulemon Athletica.

Perchè scegliere di investire con eToro

La società finanziaria eToro è divenuta in Italia e in Europa un punto di riferimento per gli investitori interessati al trading online. Il vasto catalogo consente di diversificare il portafoglio investendo su assets di vario tipo e appartenenti a settori anche molto differenti tra loro. Oltre all’opportunità di investire su singoli titoli o su singoli assets, questo broker online ha negli anni sviluppato degli strumenti finanziari pensati per semplificare la vita dei clienti. Il portafoglio Female Leadership ne è un esempio, dal momento che dà la possibilità ai clienti di investire su titoli con ottime potenzialità di crescita senza doverli scegliere singolarmente e potendosi affidare all’esperienza e alle competenze degli analisti di eToro.

Nonostante il portafoglio sia gestito da esperti del mondo finanziario e nonostante eToro abbia tutto l’interesse affinché i suoi clienti ottengano dei profitti, gli investitori devono ricordare che il mercato è imprevedibile e che dunque non esistono investimenti sicuri. Scegliendo eToro si punterà su una piattaforma sicura, ma non si avrà la certezza di ottenere dei guadagni.

