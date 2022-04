Ricco di vitamine e alleato del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo il kiwi. Frutto della pianta Actinidia chinensis (famiglia Actinidiacee), il kiwi è un complice prezioso per l’organismo.

In primis il kiwi è ricco di acqua e carboidrati, ma possiede un indice glicemico bassissimo, per cui è consigliato anche a chi soffre di diabete. Tra le sue proprietà, oltre alla presenza di vitamina C, che lo rende un ottimo alleato del sistema immunitario, il kiwi contribuisce ad alleviare problematiche riguardanti l’intestino, tra queste anche la stitichezza. Ma non solo.

Il kiwi, grazie alla presenza di vitamine, non solo è un ottimo antiossidante naturale, ma è anche un ottimo alleato del sistema nervoso e contribuisce ad aumentare la biodisponibilità del ferro alimentare, fattore importantissimo soprattutto per chi soffre di anemia. Inoltre, il kiwi, ha effetti benefici anche sul sistema cardiovascolare poiché contribuisce ad abbassare la pressione sanguigna fluidificando il sangue e riducendo, pertanto, il rischio di coaguli. A questo va aggiunto che il consumo di kiwi contribuisce anche a ridurre i trigliceridi aumentando dunque l’HDL, ovvero il colesterolo buono.

Viene consumato soprattutto come frutto e dunque durante gli snack, ma il kiwi può essere portato in tavola anche a pranzo o a cena. Complice la polpa che può diventare condimento per le pietanze, ma anche il frutto stesso, ottimo per arricchire le insalate. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera diversa dal solito.

CROSTINI CON MAIONESE DI KIWI

Tagliate a metà i kiwi e provvedete ad eliminare la buccia inserendo un cucchiaio fra di essa e la polpa. Fate attenzione a seguire tutto il contorno. Successivamente tagliate la polpa a pezzettini, poi sciacquate le foglie di basilico e asciugatele con cura. Mettete i pezzetti di kiwi, le foglie di basilico, l’olio e il sale in un mixer da cucina. Frullate sino a quando non avrete ottenuto un composto cremoso. Se di vostro gradimento aggiungete ulteriori spezie, come ad esempio la paprika o del pepe nero.

SPAGHETTI CON CREMA DI KIWI, FORMAGGIO e SALMONE

Seguite il procedimento utilizzato nella ricetta precedente per creare la crema. Agli ingredienti precedentemente elencati, aggiungete però anche 400 grammi di Philadelphia. Frullate per bene sino a quando il composto non sarà omogeneo. A parte mettete a cuocere del salmone affumicato, basteranno 100 grammi. Fatelo scottare appena aggiungendo poco olio. Intanto mettete a cuocere gli spaghetti. Non appena pronti versate la crema nella padella con il salmone e aggiungete gli spaghetti con dell’acqua di cottura. Lasciate cuocere mescolando per bene e aggiungendo del pangrattato e del pepe nero a fine cottura.

Foto Pixabay

