Salvata una tartaruga della specie caretta caretta rimasta impigliata nelle reti, durante la pesca dei motopescherecci. La segnalazione sul gruppo Vogliamo Santo Spirito Pulita.

“Fortunatamente -si legge nel post di Roberto Tatoli – questo esemplare è sopravvissuto ed è stato liberato dall’equipaggio del ” Nuova Sirena” in forza alla marina di Santo Spirito ma non sempre questi ritrovamenti hanno un lieto fine. È chiaro che i nostri mari stanno cambiando, ospitano sempre più specie animali di natura tropicale, o comunque non presenti da queste parti fino a qualche anno fa – conclude il post – La nostra attenzione e rispetto devono essere dunque sempre maggiori, ogni rifiuto buttato incautamente può diventare una trappola mortale per questi amici del mare”. (Foto Roberto Tatoli Facebook)

