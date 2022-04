Incidente stradale sulla ss16 direzione Sud tra le uscite Mola di Bari e Cozze. Lunghe code e rallentamenti. La polizia locale invita a prestare attenzione e a prevedere percorsi alternativi.

Sì segnala comunque traffico intenso in questa giornata di Pasquetta: a centinaia di sono messi in strada per raggiungere agriturismi, masserie e case vacanze per trascorrere la giornata di festa. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.