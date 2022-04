La foto è stata scattata da Veloservice e pubblicata su Facebook: ritrae due turisti americani, precisamente dal South Carolina, in giro per Bari a bordo di una vecchia Fiat: “You definitely drive cars like crazy and we wanna be part of the game with a FIAT”, hanno detto gli Harrison (“Guidate come pazzi e volevamo pure noi fare parte del gioco a bordo di una Fiat). Il commento di Veloservice che offre la possibilità ai turisti di visitare la città su questo mezzo d’epoca: “Siamo pazzi e per questo le nostre esperienze turistiche si basano su citazioni come queste”.