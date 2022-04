Sono tanti i turisti arrivati in questi giorni all’aeroporto di Bari. Purtroppo erano pochi invece i taxi ad aspettarli. Anzi in alcuni casi, come denunciano alcuni nostri lettori, la fila dei taxi era vuota. “Neanche un taxi agli arrivi. Ci sono un gruppo di svizzeri e inglesi in arrivo”, ci descrive così la situazione una nostra lettrice. E un’altra cittadina denuncia lo stesso problema sulle pagine del sindaco Antonio Decaro. “Bari aeroporto: ore 21.30… un sacco di turisti arrivati e nessun taxi. Al posto di investire in comunicazione, bisognerebbe investire nei trasporti”.

Ma coma mai? I taxi sono pochi rispetto alla quantità dei passeggeri in arrivo. E durante i giorni festivi i mezzi pare essere ancora meno. Altra questione è quella delle nuove licenze, secondo gli addetti ai lavori ne dovrebbero essere rilasciate di più, anche in vista delle politiche che la Regione Puglia e lo stesso Comune di Bari stanno avviando in termini di destagionalizzazione e di accoglienza turistica.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.