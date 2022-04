Dove vivono le famiglie baresi con i redditi più alti? Lo rivelano le statistiche annuali delle dichiarazioni dei redditi 2020 elaborate dal Mef. Nel capoluogo pugliese la distribuzione del patrimono (almeno quella conosciuta al Fisco) è legata principalmente a 4 quartieri.

A Bari i redditi più bassi si registrano nelle periferie e in 33 dichiarano zero euro. Invece i cittadini con un reddito oltre i 120mila euro sono distribuiti principalmente a Poggiofranco (in 403 oltre i 120mila euro all’anno), Bari Vecchia e Murat (392), Umbertino e Madonnella (390) e infine Carrassi (382 oltre i 120mila euro nel 2020).

I dati macroeconomici, nell’anno segnato dalla pandemia, sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.