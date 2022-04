A distanza di tre mesi sono state rimosse le scritte no vax dai muri della Fiera del Levante. In occasione quindi della partenza dell’Expolevante, le facciate delle fiera sonostate “rattoppate”. Dopo ben 12 anni ritorna infatti a Bari la principale fiera primaverile che si occupa di tempo libero e sarà aperta al pubblico per 5 giorni.

A fine gennaio il muro perimetrale della Fiera del Levante nonché centro vaccinale era stato imbrattato con frasi di chi si oppone ai vaccini. Le scritte sempre le stesse: contro l’obbligo vaccinale e contro il Governo. Uno scempio sotto gli occhi di tutti. Non si trattava del primo atto vandalico. I muri delle scuole, il ponte Adriatico e anche il muro dell’AncheCinema erano stati il bersaglio dei vandali della notte che, quasi sempre impuniti, hanno agito indisturbati sporcando la città.

