Presso la Legione Allievi è operativo il Poliambulatorio sanitario destinato ad assicurare assistenza medica specialistica, agli allievi finanzieri in formazione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari e al personale in servizio della Legione Allievi e della Scuola Allievi Finanzieri. La struttura, nata all’interno di un Istituto di istruzione militare, costituisce un’importante azione di assistenza e tutela della salute a favore soprattutto dei numerosi allievi che, provenienti da ogni parte d’Italia, ogni anno transitano presso questo complesso.

La progettualità si inserisce, all’interno delle iniziative medico-diagnostiche a favore del personale, confermando le linee strategiche adottate dal Corpo in tema di tutela della salute dei propri dipendenti e fornendo forme assistenziali a favore del personale. L’iniziativa, tesa ad elevare il livello di tutela della salute del personale in servizio, anche attraverso l’attuazione di programmi di prevenzione sanitaria, è stata promossa dal Comandante della Legione Allievi e fattivamente perseguita dal Capo Ufficio Sanitario, con il sostegno del Co.Ba.R..

Il Poliambulatorio della Legione Allievi, è stato istituito grazie alla disponibilità di professionalità di indiscusso spessore sanitario, con le quali sono state sottoscritte apposite convenzioni per l’erogazione di prestazioni sanitarie nelle branche specialistiche dell’ortopedia, fisioterapia, ginecologia e dermatologia. È il primo della specie fra tutti gli Istituti di Istruzione del Corpo rappresentando un fiore all’occhiello per tutta la comunità militare barese e per la Guardia di Finanza.

