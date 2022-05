Al via l’appuntamento con le Frecce Tricolori che oggi hanno volato sul cielo di Giovinazzo e Molfetta offrendo uno spettacolo mozzafiato ai migliaia di cittadini giunti sul lungomare per osservare la danza degli aerei in volo.

Già ieri nel corso delle prove generali la zona si era riempita di cittadini curiosi. Oggi, a partire dalle 16, è il tratto compreso tra il lungomare Marina italiana a Giovinazzo e Torre Gavetone, a Molfetta, si è popolato di tanti altri, tra residenti e turisti. Lo spettacolo ha avuto inizio alle 16 con le simulazioni di salvataggio in male, poi si è tenuto il sorvolo degli aerei d’epoca dell’Aero Club e subito dopo la parata dei mezzi in mare della Guardia di Finanza. A partire dalle 17.15 in poi si è tenuta invece l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale durata circa mezz’ora.

Foto Facebook Maria Rosaria Pugliese

