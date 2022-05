Il gioco lo conoscono tutti: si spara, si colpiscono le lattine. I più bravi si potevano portare a casa un premio. E tra questi c’era anche la pistola ad aria compressa (la stessa trovata ad un ragazzo ieri pomeriggio quando è stato fermato dalla polizia). La pistola, come si legge sulla scatola, non è un giocattolo ed è vietata la vendita a minori di 16 anni. “Non sparare in direzione del viso o a distanza ravvicinata – si legge ancora sulla scatola – da utilizzare nella propria abitazione”. Non si esclude che proprio l’uso inappropriato di questo oggetto abbia causato il panico ieri sera durante la sagra.

