Sono ripresi i lavori della nuova viabilità di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo. Lo annuncia, nel corso di una diretta Facebook, il sindaco Decaro. “Spero terminino nell’estate del 2023 – precisa il primo cittadino – Questa opera, per la quale ho chiesto scusa tante volte per il ritardo con cui è partita, è stata finanziata nel 2006. Io facevo l’assessore al traffico. I lavori si sono fermati per problemi burocratici e per l’approvvigionamento delle materie prime. Si tratta di un area di 7 mila metri quadri”.

“In questo momento – spiega Decaro – stanno realizzando uno scavo per posizionare la tubazione della fogna bianca. Stiamo realizzando due rotatorie: una principale e poi una sorta di trapezio che provvederà a decongestionare il traffico soprattutto nelle ore di punta”. L’opera costerà 3,5 milioni di euro, “e verrà realizzata contemporaneamente una area verde, con giochi e panchine per anziani, per riqualificare il quartiere”.

Ma ci sono altre iniziative al San Paolo spiega il sindaco. “Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, saranno aggiudicati i lavori del piano periferie per il San Paolo. Si tratta di 7 milioni di euro per interventi di riqualificazione di strade parchi, piste ciclabili, piccolo giardini e aree pedonali. A questi lavori si sommeranno gli interventi di fogna bianca per 5 milioni di euro che abbiamo già aggiudicato”. Quest’ultimo lavoro, “seppure non visibile”, è molto importante per risolvere il problema dell’allagamento che si verifica su molte strade del quartiere, “soprattutto quelle in pendenza”.

Il sindaco ha dato appuntamento a tutti sabato mattina, in via Altamura, per discutere su un importante progetto di riqualificazione di una area di 5 mila metri quadri del San Paolo con i progettisti del Politecnico e Renzo Piano.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.