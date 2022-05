La “Bigeye sup race Bari” è la prima tappa dell’Euro Tour, la più importante manifestazione del Sup Race europeo (Stand up paddle) che si è svolta al lido Trampolino, oggi, sabato 14 maggio.

Quella di Bari è la prima tappa dell’Euro Tour e ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da tutta l’Europa. Su un percorso di 9 chilometri che si sviluppa su due giri nello specchio d’acqua antistante il lido.

Gli atleti provengono da molti Paesi d’Europa, come la Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Finlandia e Svezia, e anche da Israele. Le tappe sono 14 in totale, la prossima è prevista a Maiorca il 28 maggio fino a novembre in Francia.

“Una bella e importante manifestazione – il commento dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli – che vede la partecipazione di tante donne e uomini provenienti da tutta l’europa e che rendono Bari protagonista di una giornata di sport e di mare. Queste manifestazioni sono la dimostrazione che stiamo facendo bene ad investire nel mare e negli sport da praticare con e in mare tutto l’anno”.

