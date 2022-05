Con il “rompete le righe” destinato alla prima squadra, si potrebbe considerare conclusa la più che soddisfacente stagione della Ssc Bari. Il settore giovanile però è ancora lontano dal poter andare in vacanza. Le varie squadre giovanili sono ancora impegnate nei rispettivi campionati, e la società ha deciso di dar vita ad uno speciale evento che coinvolge ragazze e ragazzi dai 10 ai 17 anni. Si tratta dello Junior Camp Speciale Portieri, che permetterà ai giovani aspiranti portieri, di divertirsi e difendere la porta biancorossa.

L’evento sportivo si svolgerà da mercoledì 8 a sabato 11 giugno allo stadio San Nicola, sul campo dell’antistadio per la parte pratica e nella sala conferenza per la parte teorica. Il camp ha un costo di:

Il programma, diviso nei quattro giorni, prevede diverse attività così suddivise:

Mercoledì 8 giugno

ore 16:30 – Sala conferenze stadio San Nicola (porta 1)

• Presentazione dello staff tecnico e della metodologia di allenamento Ssc Bari

• Video analisi sul ruolo del portiere

• Consegna kit abbigliamento sportivo

Giovedì 9 giugno

dalle ore 16:00 – Campo dell’Antistadio

Allenamenti specifici divisi in due differenti fasce orario (16.00-17.30 e 17.30-19.00)

Venerdì 10 giugno

dalle ore 16:00 – Campo dell’Antistadio

Allenamenti specifici divisi in due differenti fasce orario (16.00-17.30 e 17.30-19.00)

Sabato 11 giugno

dalle ore 10:00 – Campo dell’Antistadio

• Allenamenti specifici

• Consegna attestato di partecipazione

Per le modalità d’iscrizione ci si può rifare al sito ufficiale della Ssc Bari, ricordando che il termine per l’invio della documentazione a settoregiovanile@sscalciobari.it è fissato per le ore 18.00 di venerdì 27 maggio. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.