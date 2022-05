La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. E questa mattina si è tenuta la corsa rosa di 5 km e passeggiata di 2 km a Bari, su corso Vittorio Emanuele e lungomare Nazario Sauro.

Tre giorni di eventi e iniziative gratuite tra sport e salute, come l’offerta di esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici. In migliaia hanno partecipato e donato attraverso l’iscrizione, e allo start il sindaco Antonio Decaro ha dato il via alla corsa: “E’ bello correre per la ricerca”. I prossimi appuntamenti nazionali saranno a Napoli, Bologna, Brescia, Matera e Pescara.

race for the cure race for the cure race for the cure race for the cure Prev 1 of 5 Next

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.